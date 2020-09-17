Dün akşam saatlerinde, Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde konutların bulunduğu sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

[Fotoğraf: İHA]

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken duvar nedeniyle site çevresindeki ağaçlık alanda büyük hasar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri enkaz çalışması başlatırken olay yerine tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler duvarın çöktüğü alanı şeritlerle çevirerek çalışmaları gece boyunca sürdürdü.

[Fotoğraf: İHA]