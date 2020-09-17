Haber Giriş: Kaynak: İHA
Küçükçekmece’de istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece’de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü. Yaralanma veya can kaybı yaşanmazken sitenin duvarında büyük hasar oluştu.
Dün akşam saatlerinde, Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde konutların bulunduğu sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.
[Fotoğraf: İHA]
Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken duvar nedeniyle site çevresindeki ağaçlık alanda büyük hasar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri enkaz çalışması başlatırken olay yerine tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler duvarın çöktüğü alanı şeritlerle çevirerek çalışmaları gece boyunca sürdürdü.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: İstanbul Küçükçekmece istinat duvarıSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:16
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