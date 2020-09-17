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Gaziantep'te 1520 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına uymayan 1520 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1520 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Ayrıca denetlenen 243 iş yerinden 1'ine işlem yapıldı.
Etiketler: Gaziantep koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:03
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