Haber Giriş: Kaynak: DHA
Metroda bayılan genç raylara düştü
Bursa'da metro istasyonunda yürürken bayılıp rayların üzerine düşen Yusuf Kart, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Bursa'da yaşayan 21 yaşındaki Yusuf Kart, Arabayatağı Metro İstasyonu'na gitti. Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti. Bayılan genç, bir anda raylara düştü.
Kart'ın yardımına çevredekiler koştu. Genç, tren gelmeden yukarı çıkarıldı. Yusuf Kart, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
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