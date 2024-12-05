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Türkiye
DHA 05.12.2024 10:19

Metrobüsten düşen yolcu konuştu: İnsanın başına gelmeyecek şey, benim başıma geldi

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeyken yerinden çıkan rögar kapağının çarpması sonucu kırılan metrobüs kapısından yola düşerek yaralanan Emrah Aytiş, "10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" dedi.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu: İnsanın başına gelmeyecek şey, benim başıma geldi

Esenyurt'ta 3 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı. Araca çarpan rögar kapağı metrobüsün kapısına çarparak, kırdı. Bu sırada araç içerisinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası 34 yaşındaki Emrah Aytiş yola düşerek yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını anlattı.

"Aklıma gelseydi kapıda durmazdım"

Kaza anını anlatan Emrah Aytiş, "Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı. Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü. Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı. İnecektim, kapıya yanaştım. İnmek için biliyorsunuz metrobüs çok kalabalık, eğer kapıya gelmesen o durağı kaçırıyorsun. Başka bir durağa gidiyorsun. Ondan dolayı mecbur kapıya geldim. O an telefon da elimdeydi. Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten" dedi.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu: İnsanın başına gelmeyecek şey, benim başıma geldi

"İnsanın başına gelmez, benim başıma geldi"

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğunu belirten Aytiş, "Evime gidecektim, orada inemedim. Belimde bir kırık şüphesi var. Kolumda ezilme var. Ayağımda da çatlak var. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın. İyileştiğimde şikayetçi olacağım. Metrobüs bir de çok hızlıydı" diye konuştu.

Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı, yolcu yola düştü
Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı, yolcu yola düştü

Kaza nasıl olmuştu?

Saadetdere'den Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırılırken, bu sırada yolcu Emrah Aytiş darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

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İstanbul Metrobüs Trafik Kazası
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