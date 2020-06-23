Haber Giriş: Kaynak: DHA
Metro inşaatında üzerine demirler düşen işçi öldü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan inşaat demirleri, işçi Hasan Aydın'ın üzerine düştü.
Aydın’ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Hasan Aydın, yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.
Etiketler: metro inşaatı GebzeSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:17
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