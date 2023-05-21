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Türkiye
İHA 21.05.2023 02:59

Metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin metrelerce sürüklenerek hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Metrelerce sürüklenen otomobil hurdaya döndü
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale-Konya Karayolu üzerindeki Bahşılı ilçesinde  direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaza yaptı.

Bariyerleri aşan otomobil orta refüjdeki su kanalında metrelerce sürüklendi.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya döndü, sürücü ise ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi.

Bahşılı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, LPG'li otomobilin yanama riskine karşı tedbir aldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. 

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