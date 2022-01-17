Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için bu akşam saatleri itibarıyla zirai don uyarısı yapıldı.
Meteorolojik tahmine göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde bugün akşamdan itibaren 23 Ocak Pazar gününe kadar gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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