Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yaylada mahsur kalan 41 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kara saplanan araçlarında mahsur kalan 41 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1500 rakımlı Gökbel Yaylası'na giden yolda bazı araçların kar nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bölgeye ulaşan ekipler, kar ve buzla kaplı yolda ilerleyemeyen 11 araçta 41 kişinin mahsur kaldığını belirledi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçları kurtarılan kişiler, ilçe merkezine döndü.
Etiketler: Antalya Hava Durumu Kar Yağışı
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