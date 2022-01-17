Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 zanlıyı yakaladı.
Yakalananların FETÖ şüphelileri eski Zaman gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu tespit edildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
R.M. ve F.Y. savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Edirne Yunanistan
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