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Türkiye
TRT Haber 18.05.2023 09:36

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise yer yer rüzgar fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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