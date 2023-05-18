İstanbul'da su birikintisine giren otomobil devrildi

Saat 07.00 sıralarında TEM Bağlantı yolu Soğanlık mevkiinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, otomobil sürücüsü Mustafa Ergen, su birikintisi sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan otomobil devrildi.

Mustafa Ergen ve eşi Ülkü Ertan Ergen hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Su birikintisinin tahliyesi için bölgeye belediye ekipleri çağrıldı.

Otomobilin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.