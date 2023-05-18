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Türkiye
İHA 18.05.2023 05:06

Başkent'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Başkent'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Halil Sezai Erkut Caddesi'nden Yenimahalle yönüne giden otomobil ile Afra Caddesi üzerinden Etlik Şehir Hastanesi Kampüsüne doğru seyir halinde olan iki araç çarpıştı.

İki sürücünün de alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza sonucu bir otomobil sürücüsü A. H. hayatını kaybederken diğer araç sürücüsü de  yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yol kenarında bulunan tabelanın yerinden çıkması ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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