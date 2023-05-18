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Türkiye
AA 18.05.2023 05:42

Bariyerlere saplanan otomobil 5 metre yükseklikte asılı kaldı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobil 5 metrelik alt geçitte asılı kaldı. Sürücü kaza sonrası kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak olay yerinden kaçtı.

Bariyerlere saplanan otomobil 5 metre yükseklikte asılı kaldı
[Fotograf: AA]

Arabayatağı Mahallesi Hastane Caddesi'nden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Mimar Sinan Kavşağı alt geçit bariyerine çarptı.

Araç bariyere kalırken, kırılan bariyer ve beton duvar alt geçide düştü. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan otomobilin alt tarafının betona saplanması sonucu 5 metre yüksekten düşmeden asılı kaldığı belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaza sonrası sürücünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Aracın kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

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