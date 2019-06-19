Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik ve Balıkesir) ve İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray ile Ankara'nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağış gece saatlerine kadar devam edecek

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışın saat 22.00'ye kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ani sel ve su baskını uyarısı

Sabah saatlerinde Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı olacağı, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 17, Tunceli'de 14, Erzincan'da 13, Ağrı'da 10, Ardahan ve Erzurum'da 9, Kars'ta 8 derece ölçüldü.

Bölgede gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 21 ve Ardahan'da 20 derece.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA