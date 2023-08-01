Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.08.2023 04:41

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sıcak hava uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, 1-6 Ağustos'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağının tahmin edildiği belirtildi.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'nde 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'nde 32-38, Sakarya'da 31-37, Yalova'da 28-34 derece olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER
Marmara Bölgesi Hava Sıcaklıkları Hava Durumu
Sıradaki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:41
Bursa'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
05:27
Burkina Faso'nun başkentinde silah sesleri
04:15
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
03:27
Beyoğlu’nda virajı alamayan beton mikseri devrildi
03:39
Polis Meslek Yüksekokulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacak
03:00
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
FOTO FOKUS
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ