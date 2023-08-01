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Türkiye
İHA 01.08.2023 04:11

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Balıkesir'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 87 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 77'si ise serbest bırakıldı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 87 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla, 70 kişi ise haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 783 adet sentetik ecza hap, 210 gram metamfetamin maddesi, 83 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai maddesi, 5 gram kokain, 3 gram skunk maddesi, 4 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 

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