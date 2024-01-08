Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2024 13:46

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Akdeniz ve Ege için kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak.

Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışlar, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sel, su baskını, yıldırım, hortum, tipi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Akdeniz Bölgesi Marmara Bölgesi Ege Bölgesi Sağanak Yağış Fırtına
Sıradaki Haber
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Kurbağa adamlar ve deniz polisleri, kaçakçılığa göz açtırmıyor
14:26
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
14:23
TCMB Başkanı Erkan uluslararası yatırımcılarla buluşacak
14:09
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
14:08
Guardian'a göre İngiltere'nin İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklememesi "çifte standart"
14:06
Mersin'de müstakil evde yangın: 1 ölü
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ