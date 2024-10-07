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Türkiye
TRT Haber 07.10.2024 09:27

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 26, İstanbul'da 24, İzmir ve Antalya'da 29, Adana'da 35, Samsun'da 27, Diyarbakır'da 33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

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