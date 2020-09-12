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Meteorolojiden Kırıkkale için toz fırtınası uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürülüğü, Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürülüğünden yapılan duyuruya göre, il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınasıyla birlikte sağanak ile gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kırıkkale Meteoroloji Genel Müdürülüğü Toz bulutuSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:19
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