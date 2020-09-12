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Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Furkan Öztürk idaresindeki otomobil, Kuyuluk Kavşağı'nda, Durmuş Topuzoğlu yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki baba Ömer Öztürk olay yerinde, anne Emine Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı aileden Furkan, Meliha, Zeynep İrem ve Arda Öztürk yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adana Kuyuluk KavşağıSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:04
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