Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Kent genelinde 4 farklı hırsızlık olayında bin avro, 12 yüzük, 1900 lira, pasaport, cep telefonu ve çeşitli eşyaların çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, Veli I, Figen U, Raziye P, Aysun P. ve Özcan T. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kayseri hırsızlık operasyonuSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 16:59
Sıradaki Haber
Bodrum açıklarında 19 sığınmacı kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz