Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kum fırtınası anında yapılması gerekenler animasyonla anlatıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da meydana gelen kum fırtınasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan animasyonda, kum fırtınası sırasında ağzın ve burnun bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatılması gerektiği ifade edildi.
Animasyonda vatandaşlara ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:
"Gözlerinizi koruyun. Sığınacak korunaklı bir yer arayın. Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın alanlarda daha şiddetli olur. Uçuşan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun. Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın."
Kum fırtınası sırasında yapılması gerekenleri biliyor musunuz? pic.twitter.com/TiQeZ0Jm9K— A F A D (@AFADBaskanlik) September 12, 2020
Etiketler: kum fırtınası AFADSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:08
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