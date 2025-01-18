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Türkiye
AA 18.01.2025 14:03

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı, Sinop'ta ise fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Sinop'un kuzeyinde, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı değerlendiriliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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