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Türkiye
TRT Haber 18.01.2025 05:58

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de avcılık yapan balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

Limanda bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise deniz ulaşımında yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

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