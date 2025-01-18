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Türkiye
TRT Haber 18.01.2025 06:12

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklenmezken, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Yarın, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağışlı, kalan kesimler parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ayrıca, Orta Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 8, İstanbul'da 10, İzmir'de 15, Antalya ve Adana'da 20, Diyarbakır ve Samsun'da 12 derece civarında seyredecek.

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