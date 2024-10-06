Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.10.2024 16:12

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yetkililer, kuvvetli yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u sarı kodla uyardı.

2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Valilik: Önümüzdeki 2 saate dikkat

İstanbul Valiliği konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

 

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ETİKETLER
İstanbul Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı
16:49
Yapay zeka destekli bileklik TEKNOFEST'te birinci oldu
16:53
Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail, Filistinli esirlere karşı intikam savaşı yürütüyor
16:32
Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
16:33
Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi tutuklandı
15:54
Bakan Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor
FOTO FOKUS
Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı
Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ