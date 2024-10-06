Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u sarı kodla uyardı.

2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Valilik: Önümüzdeki 2 saate dikkat

İstanbul Valiliği konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji’ye göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.