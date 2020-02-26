Yarın bazı bölgelerde kuvvetli fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı ve turuncu kodlarla uyarılar yapıldı. Peki bu uyarılar ne anlama geliyor, hangi illeri kapsıyor?

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Hava Tahminleri Uzmanı Abdullah Macit yapılan son tahminlerle ilgili şunları kaydetti;

"Sarı uyarıda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Potansiyel olarak tehlike var, turuncu uyarıda ise daha tehlikeli durum demektir. Marmara'nın batısında kıyı Ege'de Karadeniz'in iç kısımlarında yer yer turuncu uyarımız olacak. Sarı uyarıyı da yine Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısında ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bekliyoruz. Soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı, ulaşımda aksamalara karşı özellikle çatı devrilmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını bekliyoruz."

Rüzgarın hızının bazı bölgelerde saatte yüz kilometreye çıkması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar cuma günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklar yurt genelinde Cumartesi günü mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise hafta boyunca çığ tehlikesi bulunuyor.