Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde kaydedildi.

Heyelan, Yatılı Bölge İlkokulu ve Orta Okulu'nun hemen yanında meydana geldi.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, "Dersler bittikten sonra meydana geldi. O anlamda şanslıyız, herhangi bir can kaybı, her hangi bir kişinin zarar görmesi söz konusu değil. Bahçe duvarı bir kısmını önledi." dedi.

Çocukların oyun oynadığı sırada yaşanan heyelanda kaya parçaları okulun bahçe duvarını yıktı.

Olayın hemen ardından bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Heyelan nedeniyle Üçtaş Köyü'ne giden tali yol da ulaşıma kapandı.