Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı, Operasyonda, patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İhbarı değerlendiren MİT ve Emniyet İstihbarat Şube ekipleri harekete geçti.
Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen 5 farklı adrese baskın düzenlendi.
2 şüpheli ile onlara yardım ettiği belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 10 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Ayrıca, tetikleyici, fünye, 2 tabanca, şarjör, susturucu ile çok sayıda mermi bulundu.
Şüphelilerin devlet büyükleri başta olmak üzere valilik, il emniyet müdürlükleri ve kontrol noktalarına eylem hazırlığında oldukları belirtildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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