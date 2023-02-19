Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
Meteoroloji, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 21 Şubat Salı günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yetkililer kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına
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