Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 21 Şubat Salı günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.