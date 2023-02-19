Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem oldu.

Saat 15.04'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.