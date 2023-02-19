Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem oldu.
Saat 15.04'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2023
*
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-02-19
Saat:15:04:32 TSİ
Enlem:38.277 N
Boylam:38.233 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rdDgejF6Mt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 16:02
- 16:08
- 15:49
- 15:27
- 15:48
Sıradaki Haber
Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz