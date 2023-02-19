Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili 7 tutuklama
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.
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