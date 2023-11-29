Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın Marmara'nın güney ve güneydoğusu ve Ege'nin kıyı illeri ile Kütahya çevrelerinde güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.