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Türkiye
TRT Haber/AA 29.11.2023 16:49

İstanbul'da sağanak: Dere taştı, sokakları su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Silivri'de dereler taştı. Fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun çatısı uçtu. Avcılar'da bazı yollar sular altında kaldı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede derenin taşması sonucu yollar suyla kaplandı.

Fırtınanın etkisiyle Cumhuriyet mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu.

Bağcılarda su baskınları yaşandı

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu'nda sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar çatı altlarında ve otobüs duraklarında yağmurun durmasını bekledi.

Bağcılar'da bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle itfaiye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi. Yavuz Selim İlkokulu'nun yanında bulunan bir inşaatın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Bağcılar Belediyesi ekipleri inşaatın okul tarafına bariyer koyarak önlem aldı.

Beyoğlu Hasköy'de birçok sokakta su baskınları meydana geldi.

Beşiktaş Küçükbebek Caddesi'nde de devrilen ağaç elektrik kablolarına ve araçlara zarar verdi.

Şişli Gülbahar Caddesi ile Sarıyer Vadi İstanbul'a giden yolda meydana gelen su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Sağanak nedeniyle Avcılar'da bazı yollar sular altında kaldı

Avcılar'da D-100 karayolu ve Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nin bir bölümü sular altında kaldı. Su yoğunluğunu gören birçok sürücü yoldan geri dönerken, bazı araçlar su birikintilerinin içinde mahsur kaldı.

Zemzem Sokak'ta yağış ve rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi.

Merkez Mahallesi'nde bir çok sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi'nde yağış nedeniyle rögarlar taştı, caddenin bir kısmın sular altında kaldı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ise Reşit Paşa otobüs durağının bulunduğu mevkideki bir evin çatısı yola uçtu.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Güvercin Caddesi'nde sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Motosiklet sürücüleri caddeden geçemezken, bazı vatandaşlar da çocuklarını kucaklarına alıp yolun karşısına geçti.

Esenyurt'ta bir kişinin sağanak altında servis minibüsünü fırçayla yıkaması çevredeki vatandaşların cep telefonunca kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Kartal'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak trafik akışını da olumsuz etkiledi

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde de su birikintileri meydana geldi.

Araçların ilerlemekte zorluk çektiği ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Anadolu Yakası'nda ise Bostancı bölgesinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması İBB CepTrafik verilerine göre, trafik yoğunluğu 15.45 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

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