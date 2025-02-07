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Türkiye
TRT Haber 07.02.2025 15:48

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinde güneyi ile akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ise halen devam etmekte olan rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına'nın Kuzey Ege'de pazar günü akşam saatlerinde, Güney Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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