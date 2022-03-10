Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda zamanla batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Karadeniz Bölgesi
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