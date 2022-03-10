Kentte dün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gün içinde zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Görüş mesafesinin azaldığı köprüde, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Şişli'de ise gün içerisinde aralıklarla etkili olan kar, evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı nedeniyle kısa sürede eriyen kar, ana cadde ve sokaklarda tutmadı.