Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ve içerisindekilerin yardım talebinde bulunulduğu ihbarının alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı. Lastik bot ise Sahil Güvenlik botuna bağlanarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.