AA 23.01.2026 17:45

Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'ndeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın merkez ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

