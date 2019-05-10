Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum ve Kars'ta 3, Ardahan'da 4, Ağrı'da 7, Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 24, Tunceli'de 21, Erzincan'da 20, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Ardahan'da 16, Erzurum'da 15 derece olacak.

Bölgede rüzgar da güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kaynak: AA