Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

Sabah saatlerinde Van Gölü ve Hakkari’nin güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağışların yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 11, Muş’ta 13, Bitlis’te 10 ve Hakkari’de 12 derece olması bekleniyor.