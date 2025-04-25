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Türkiye
TRT Haber 25.04.2025 00:03

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 15 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Ankara'nın da içinde bulunduğu 15 ilde kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu "kuvvetli yağış" uyarısı

Yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’da pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu "kuvvetli yağış" uyarısı

15 ile sarı kodlu uyarı

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

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