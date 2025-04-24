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Türkiye
AA 24.04.2025 21:39

Antalya'da kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Antalya'da kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un (13) ailesi, 2 gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurdu.

İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 çocuğun ifadesini aldı. Çocukların, bindiği bisikletle birlikte Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında ittirdikleri Sefa'nın suya düştüğünü, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

Ekipler, çocukların gösterdiği yerde Sefa'nın bisikletini buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Glavuz'un kaybolduğu bölge Jandarma bölgesi olduğu için soruşturmaya Jandarma ekipleri devam etti.

Kanalda yüksek olan su seviyesinin düşmesiyle Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri kanala girerek Glavuz'u aradı.

Ekipler, bisikletinin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde Glavuz'un cansız bedenine ulaştı.

Serik'teki özel bir hastanenin morguna kaldırılan cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Antalya'da kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

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