Az Bulutlu 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.09.2023 14:35

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki 11 il ile Artvin ve Rize çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

13 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye için "sarı", Artvin ve Rize için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağış beklenen illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.

ETİKETLER
Sağanak Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:05
FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 28 şüpheli gözaltına alındı
15:03
Kalıcı konutların teslimi kasım-aralık aylarında başlıyor
14:59
CHP 100'üncü kuruluş yılını kutluyor
14:53
Rusya: Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait yerlere 6 grup saldırısı yaptık
15:04
İzmir'de orman yangını
14:33
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü
G20 Liderler Zirvesi başladı
G20 Liderler Zirvesi başladı
FOTO FOKUS
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ