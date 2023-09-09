Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Rize çevreleri, Artvin’in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi ile Hatay’ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

13 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye için "sarı", Artvin ve Rize için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağış beklenen illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.