El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kabusu yaşattı

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, saniyeler içinde hareket etti.

Yokuş aşağı hareket eden otomobilini fark ederek durdurmaya çalışan sürücü Mustafa Rusum, aracın çarptığı park halindeki iki otomobil ile kendi otomobili arasında sıkıştı.

Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.