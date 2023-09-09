İstanbul, yeni eğitim öğretim yılına hazır

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'daki 6 bin 862 okulda, 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen, 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

Ders başı yapacak öğrenciler, sınıflara geldiğinde ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. Bu kapsamda, kentteki öğrencilere verilmek üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın da okullara dağıtımı tamamlandı.

Kantin ve yemekhanelerde denetimler sıklaştırılacak

3 bin 135 okul kantini, 4 bin 55 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7 bin 210 işletmenin faaliyet gösterdiği kentte, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele kapsamında okul kantinleri yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek.

Bu çerçevede ilk denetim mekanizması kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak. Sağlık, tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyon, belirli periyotlarda denetim gerçekleştirecek. Bu komisyonun çalışmalarına ek olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetim yapılacak.

Kantin denetimi konusunda önemli mekanizmalardan biri de okul müdürlükleri tarafından oluşturulacak kantin denetim komisyonları olacak. Komisyonlar da düzenli olarak kantinleri denetleyerek çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak.

Okul çevrelerinin güvenliği için çok sayıda ekip görev yapacak

Yeni eğitim öğretim yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacak. Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan planlamada toplam 1182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak.

Ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapılacak.

Mobil Okul Timleri (MOT) ekipleri de okul yöneticileri ile iletişim halinde okul çevrelerinde etkin denetim mekanizması oluşturacak. Bu ekiplerin yapacakları anlık uygulamalarla okul çevrelerinin güvenliği sağlanacak.

İl Jandarma Komutanlığı'nın görev bölgesinde bulunan 165 okulun güvenliğini sağlamak için de 412 personelden oluşan 148 tim oluşturuldu. Bu ekipler de okul çevrelerinde düzenli denetim yapacak.