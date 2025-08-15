Açık 25.7ºC Ankara
TRT Haber 15.08.2025 09:39

Meteoroloji'den 13 il için fırtına uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege'de beklenen fırtına nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 13 il için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

