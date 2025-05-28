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Türkiye
AA 28.05.2025 14:30

Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı

Yurdun bazı illerinde yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için "sarı" kodla uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca, yarın öğle saatlerinde Konya, Aksaray, Niğde, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı
Meteoroloji'den 11 il için "sarı" uyarı

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