AA 31.12.2025 06:24

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda ilde kuvvetli kar, rüzgar, fırtına, buzlanma ve don beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde Hatay'ın merkezi ile iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinden itibaren yağmur, Adana'nın kuzeyinin yüksekleri ve Osmaniye'nin yükseklerinde kuvvetli kar, Kahramanmaraş'ta kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinde etkisini kaybederek yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Karaman ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, Yozgat'ın doğusu, Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Tokat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışları beklenirken, yağışların akşam saatlerinden sonra kıyılarda da kuvvetli kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma bekleniyor

Bugün İç Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da, yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacağı öngörülüyor.

Sabah saatlerinden itibaren yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları beklenirken, yağışlı havanın yarından itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ ve heyelan, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde kar erimesine bağlı çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

