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Meteoroloji uyardı: Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteorolojinin açıklamasına göre, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Fırtına, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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